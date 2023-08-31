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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

17 جنيها للكيلو.. بشرى سارة عن أسعار الأرز قريبا.. فيديو

الأرز
الأرز

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن المخزون الاستراتيجي من الأرز في مصر آمن، مضيفا:" لدينا أرز يكفينا على مدار العام والمخزون يكفينا ولدينا 900 ألف طن زيادة ".

 

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وقال رجب شحاتة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  مازال الاستهلاك من أصناف انتاج عام 2022 – 2023".

 

وأضاف رجب شحاتة :" أقصى استهلاك أرز في مصر يصل لـ 3.6 مليون طن في السنة".

 

 وتابع رجب شحاته :" مخزون الأرز الذي تحدث عنه وزير التموين خاص ببطاقات التموين وليس مخزون إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية ".

 

 وأكمل رجب شحاته :" سعر كيلو الأرز وصل لـ 20 و 22 جنيه للكيلو وسعر الأرز في بعض المناطق الراقية يصل لـ 26 جنيه ".

 

ولفت رجب شحاته :" مضارب الأرز تشتكي من تكدس الأرز لديها ولا يقوم أحد بشراء الأرز الأبيض منها "، مضيفا:" سوف تنخفض أسعار الأرز ومتوقع أن يشتري المستهلك كيلو الأرز من 17 لـ 19 جنيه خلال الفترة المقبلة ".

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