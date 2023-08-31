17 جنيها للكيلو.. بشرى سارة عن أسعار الأرز قريبا.. فيديو

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن المخزون الاستراتيجي من الأرز في مصر آمن، مضيفا:" لدينا أرز يكفينا على مدار العام والمخزون يكفينا ولدينا 900 ألف طن زيادة ".

وقال رجب شحاتة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مازال الاستهلاك من أصناف انتاج عام 2022 – 2023".

وأضاف رجب شحاتة :" أقصى استهلاك أرز في مصر يصل لـ 3.6 مليون طن في السنة".

وتابع رجب شحاته :" مخزون الأرز الذي تحدث عنه وزير التموين خاص ببطاقات التموين وليس مخزون إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية ".

وأكمل رجب شحاته :" سعر كيلو الأرز وصل لـ 20 و 22 جنيه للكيلو وسعر الأرز في بعض المناطق الراقية يصل لـ 26 جنيه ".

ولفت رجب شحاته :" مضارب الأرز تشتكي من تكدس الأرز لديها ولا يقوم أحد بشراء الأرز الأبيض منها "، مضيفا:" سوف تنخفض أسعار الأرز ومتوقع أن يشتري المستهلك كيلو الأرز من 17 لـ 19 جنيه خلال الفترة المقبلة ".