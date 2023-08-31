بعد رحيل القندوسي | قرار كولر يهدد تجديد عقد نجم الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب تأجيل تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط فريق الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل إلى إشعار آخر.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يرهن تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط فريق الأهلي لمدة موسمين لحين معرفة مصير الإصابة التي تطارد اللاعب في الفترة الماضية.

وأضاف:"كولر طلب قبل تجديد عقد السولية إجراء الكشف الطبي على اللاعب ومعرفة طبيعة الإصابة التي يعاني منها خاصة أنها تكررت أكثر من مرة في الموسم الماضي".

وتابع:"يرغب كولر في التأكد من سلامة اللاعب وجاهزيته لخوض غمار الموسم المقبل قبل منح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقده لمدة موسمين".