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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي إحدى زوجات السفاح: موكلتي كانت محفظة قرآن| شاهد

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

قال المستشار حسام عبدالله محامي إحدى زوجات سفاح الجيزة، إن كل ضحاياه قُتلوا ولم يبقَ منهم أحد على قيد الحياة، مشيرًا إلى أنه محامي زوجته التي قتلها في عام 2016.

وأضاف عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"،  المذاع على قناة "المحور": "القذافي أبلغ والد موكلتي بأنها تركت مسكن الزوجية وأخذت 725 ألف جنيه وأغلقت الشقة بالمفتاح ولم يتمكن الألحاق بها".

وتابع: "قتل موكلتي، وكان يرسل رسائل من هاتفها الشخصي لوالدها ووالدتها، وكان يخدع أهل الضحية بالبحث عنها، وتتبعنا المكان الذي كان يتم إرسال الرسائل منه، فقد كانت موكلتي فاطمة محفظة قرآن ومتدينة، وكان والدها لديها اقتناع مفاده بأن ابنته لم تهرب من بيتها، ووجدنا أن كل الاماكن التي تُرسل الرسائل منها كان هذا السفاح يوجد فيها".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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