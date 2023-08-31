متحدث التعليم العالي : طلاب الدور الثاني ينضمون لتنسيق المرحلة الثالثة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن طلاب الدور الثاني بامتحانات الثانوية العامة سينضمون للمرحلة الثالثة من التنسيق بالجامعات، وعددهم 134 ألف طالب علي مستوى الجمهورية.

أضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى" بالنسبة لتقليل الاغتراب سيكون متاح امام الطلاب خلال الفترة القادمة لافتا إلي أنه حال حدوث تعديل بالدرجات ينسق للطالب علي درجاته كاملة.

حرية الاختيار

وطالب الدكتور عادل عبد الغفار، من اولياء الامور ترك مساحة للطلاب في اختيار الكليات التى سيلتحقون بها، حتي لا يؤثر اختيار كليات غير مرغوب بها علي مستقبل الطلاب.

https://fb.watch/mLtKYXJAIC/?mibextid=RLVjjA