عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث التعليم العالي : طلاب الدور الثاني ينضمون لتنسيق المرحلة الثالثة

التنسيق بالجامعات
التنسيق بالجامعات

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن طلاب الدور الثاني بامتحانات الثانوية العامة سينضمون للمرحلة الثالثة من التنسيق بالجامعات، وعددهم 134 ألف طالب علي مستوى الجمهورية.

أضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى" بالنسبة لتقليل الاغتراب سيكون متاح امام الطلاب خلال الفترة القادمة لافتا إلي أنه حال حدوث تعديل بالدرجات ينسق للطالب علي درجاته كاملة.

حرية الاختيار

وطالب الدكتور  عادل عبد الغفار، من اولياء الامور ترك مساحة للطلاب في اختيار الكليات التى سيلتحقون بها، حتي لا يؤثر اختيار كليات غير مرغوب بها علي مستقبل الطلاب.

 

https://fb.watch/mLtKYXJAIC/?mibextid=RLVjjA

التعليم العالي التنسيق بالجامعات التنسيق الثانوية العامة الدكتور عادل عبد الغفار امتحانات الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

بعد رحيل القندوسي | قرار كولر يهدد تجديد عقد نجم الأهلي

انخفاض أسعار الدواجن .. والحكومة تكشف الأسباب

ترشيحاتنا

فئة 5 آلاف جنيه.. أنسب موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق

دعاء اسم الله الأحد لغفران الذنوب.. لا تغفله في الليل

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

حزب مصر الحديثة يعلن دعم ترشيح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة المقبلة

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

بفستان لافت.. مي حلمي تخطف الأنظار بجمالها

بعد تصدره التريند.. ماذا يفعل زيت اللوز الحلو بجسمك؟

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ