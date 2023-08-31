مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

أثار مقطع فيديو انتشرعلى نطاق واسع الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للشاب وليد المطيري وهو أحد المتوفين في حادث الفاشينستا الكويتية الشهيرة والتي كان يستقلها برفقة آخرين.

وقد ظهر المقطع الشاب وليد المطيري ، وهو يرتدي سترة سوداء مكتوب عليها بعض العبارات الأنجليزية، وقد ارتدى قبعة إلى جانب سيارة سوداء اللون، وبدا وهو يقوم بالتحدث إلى شخص لا يظهر في الكادر.

حادث مروري أليم



وجدير بالذكر قد تسببت الفاشينيستا الشهيرة وذلك بحادث مروري أليم في الكويت، وذلك نتيجة لقيامها بتجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى، ووفاة 3 أفراد على متنها هم كلا من وليد جاسم محمد المطيري ويوسف بدر الكعمي إلا أنه لم يكشف عن اسم الضحية الثالثة.