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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

15 دولة تستورد الصناعات الغذائية المصرية خلال الـ7 اشهر الأولى من 2023

صدى البلد

 استحوذت 15 دولة على 64% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.

كشف تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخه منه  أن السودان قفزت إلى المركز الأول بقائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصرية خلال أول 7 أشهر من العام بقيمة 242 مليون دولار وبنسبة نمو 147% وقيمة نمو 144 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.


وأشار التقرير الى أن السعودية تراجعت إلى المركز الثاني بقيمة صادرات 205 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، وحلت فلسطين في المركز الثالث بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 30%، تليها ليبيا بقيمة 140 مليون دولار ونسبة نمو 24%، ثم أمريكا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة تراجع 15%.


وبلغت الصادرات الغذائية المصرية إلى الأردن قيمة 105 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- يوليو ” ونسبة تراجع 4%، إيطاليا بقيمة 102 مليون دولار ونسبة نمو 50%، اليمن بقيمة 93 مليون دولار ونسبة نمو 8%.

وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى هولندا لنحو 85 مليون دولار ونسبة نمو 10%، الصين بقيمة 84 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، العراق بقيمة 71 مليون دولار ونسبة نمو 1%، الامارات بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 10%

وجاءت  أسبانيا بقيمة 66 مليون دولار ونسبة نمو 59%، ألمانيا بقيمة 64% ونسبة تراجع 8%، سوريا في المركز الخامس عشر بقيمة 60 مليون دولار ونسبة تراجع 15%.

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