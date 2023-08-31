عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيسا جامعتي حلوان و15 مايو يبحثان سبل التعاون المشترك لخدمة الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

التقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ناجح جلال، رئيس مجلس أمناء جامعة ١٥ مايو، الدكتور الوزير السابق محب الرافعي نائب رئيس الجامعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، لبناء جسور التعاون المشترك لخدمة طلاب الجامعتين والتطوير والشراكة وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد على الصعيدين المصري والعالمي في ظل الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى ٢٠٣٠.

txt

انطلاق الجلسة الافتتاحية "للملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية" بالغردقة

txt

تربية حلوان تطرح برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات  

وخلال اللقاء أشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن حلوان تعد أحد الجامعات المميزة في مجال البحث العلمي والتخصصات الفنية الفريدة ولديها الكليات الأم في الفنون والموسيقى وتضم قامات علمية كبيرة وفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، إلى جانب وجود خطة استراتيجية لديها يتم العمل عليها وفق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والإنشاءات، وكذلك التحول لجامعة صديقة للبيئة، وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، وتطوير البرامج التعليمية وأنشاء برامج جديدة مميزة تتوافق مع متطلبات واحتياجات المجتمع في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي والتغيرات المتلاحقة في كافة المجالات.

وتناول اللقاء الحديث عن أهمية الشراكات والتعاون بين الجامعات في ظل امتلاك كل جامعة لتخصصات فريدة في ظل توجُّه الدولة فى التوسع لإنشاء الجامعات، والمساهمة فى منح الفرصة الحقيقية للطلاب لاستكمال مسار العملية التعليمية الخاص بهم، والتعاون في تطوير مستشفى الطلبة وتحويله لمستشفى جامعي، والتواصل في ظل وجود تخصصات جديدة أنشئت تتماشى مع رؤية وأهداف الدولة للتنمية المستدامة وتحقق متطلبات المجتمع المصرى، كذلك وجود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، والتى تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم بما يحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وما نشهده من تطوير كبير في قطاع التعليم الجامعي.

يأتي اللقاء في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم الجامعى بمختلف التخصصات، الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى، والرغبة في عقد شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية.

عقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، الدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة. 

بحث سبل التعاون بين جامعتي حلوان و١٥ مايو
بحث سبل التعاون بين جامعتي حلوان و١٥ مايو
بحث سبل التعاون بين جامعتي حلوان و١٥ مايو
بحث سبل التعاون بين جامعتي حلوان و١٥ مايو
بحث سبل التعاون بين جامعتي حلوان و١٥ مايو
بحث سبل التعاون بين جامعتي حلوان و١٥ مايو
بحث سبل التعاون بين جامعتي حلوان و١٥ مايو
بحث سبل التعاون بين جامعتي حلوان و١٥ مايو
الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان جامعة ١٥ مايو طلاب متطلبات سوق العمل الجديد الجامعات المميزة مجال البحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

خطفته وموتته وكانت بتدور معانا.. أسرة طفل قليوب تروى تفاصيل الواقعة| شاهد

صناعة الدواجن تكشف سرا جديدا غير الأعلاف لتراجع الأسعار .. فيديو

تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة.. وخطوة أخيرة لإتمام الصفقة

15 جنيها انخفاضا.. شعبة الأرز تعلن السعر الجديد

موضوعات متعلقة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 | التسجيل متاح حتى هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. خطوات التسجيل

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب علمي | الحق مكانك بهذه الكليات

ترشيحاتنا

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

إيران تعلن تفكيك شبكة إرهابية تابعة لإسرائيل

صحف الإمارات.. طائرة مساعدات إماراتية للسودانيين تصل إلي تشاد ..واستقالة وزير الدفاع البريطاني

وزارة العمل تعلن عن 5756 فرصة عمل في 32 شركة داخل 12 محافظة

مدبولي يفتتح مأخذ سور مجري العيون .. صور وفيديو

«الأفضل في التاريخ».. محمد بن راشد يزف بشرى سارة بشأن اقتصاد الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

كان مشغولا في الساحل.. شاهد| أول صورة لابنة أحمد سعد بعد إصابتها

شابة إسكتلندية تقوم بعملية لتجميل الأسنان.. ما حدث لها غير متوقع

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ