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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الجلسة الافتتاحية "للملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية" بالغردقة

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

شهدت المدينة الشبابية بالغردقة انطلاق الجلسة الافتتاحية "للملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية" لبناء الوعي بالاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء تحت شعار "القائد النبيل" والذي نظمه معهد إعداد القادة، بالتعاون والشراكة مع الإدارة المركزية للتعليم المدني تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم وتعاون الوزارتين.

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وتقام فعاليات الملتقى برئاسة  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، أستاذة إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال، وكذلك إشراف الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة الطلابية بالمعهد، والدكتور عبد المنعم الجيلاني منسق المعهد مع المدينة.

وبحضور الدكتور حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، والدكتور خالد فوزى مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية في الوزارة.

 ومن جانبه، نقل الدكتور كريم همام تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقدم الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر والجهود المبذولة والسعي نحو تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي ممثلة فى معهد إعداد القادة.

كما وجه مدير المعهد الشكر إلي استاذ وليد إبراهيم  مدير عام المدينة الشبابية بالغردقة على حسن الاستضافة.

كما أكد الدكتور همام أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب الطلاب على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء داخل الجامعات المصرية وفي المجتمع المحيط بها، خاصة أن هذه الاستراتيجية تم إطلاقها فى التعليم العالي منذ ثلاث سنوات فى رحاب معهد إعداد القادة.

 وأفاد أن القيادة السياسية تهتم بتمكين الشباب، موضحاً ضرورة استثمار طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم فهى تأتى فى مقدمة الأولويات لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، حيث تم الحديث خلال الجلسة الافتتاحية عن كيفية التفكير العلمي السليم المنطقي لمناقشة القضايا تشغل  المجتمع والبحث عن طريق مبادرات مبتكرة تكون واقعية ونستطيع تطبيقها على أرض الواقع  تتبناها وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة ضمن الخطة الإستراتيجية.

كما أوضحت أستاذة إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، أن هدف الوزارة  بناء البشر وأكدت على أهمية المرحلة الجامعية في تطوير الفكر العلمي للطلاب، وتُظهر اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة في الجامعات والمعاهد المصرية، وفقا للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وتأتي هذه الجهود توافقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة لتعزيز دور العلم والعمل وتحقيق الأمل والحلم في البلاد

حيث أكدت أن وزارة الشباب دائما تتبنى أفكار الشباب والعمل عليها وترعى مبادرات هؤلاء الشباب، وتطرقت أن الاستراتيجية الوطنية للشباب من أهم الاستراتيجيات التي تقوم بها الوزارة من جميع النواحي من خلال فرص العمل وزيادة وعي الشباب بالتفكير والتركيز على الذات.

كما تم فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب موضحة رؤية الوزارة والتى تعمل على بناء جيل من الشباب منتمي للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي، من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا ورياضيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين.

وتم توضيح محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء أنها تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية، الشباب والمهارات الحياتية والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال، تحسين حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والاحصائيات الشبابية، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع.

انطلاق الجلسة الافتتاحية
انطلاق الجلسة الافتتاحية "للملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية"
انطلاق الجلسة الافتتاحية
انطلاق الجلسة الافتتاحية "للملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية"
انطلاق الجلسة الافتتاحية
انطلاق الجلسة الافتتاحية "للملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية"
انطلاق الجلسة الافتتاحية
انطلاق الجلسة الافتتاحية "للملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية"
انطلاق الجلسة الافتتاحية
انطلاق الجلسة الافتتاحية "للملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية"
ملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية بناء الوعي الاستراتيجية الوطنية القائد النبيل معهد اعداد القادة الإدارة المركزية للتعليم المدني الدكتور ايمن عاشور الدكتور أشرف صبحي Jobs Education

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