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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تطرح برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات  

صدى البلد

 

 

تطرح كلية التربية جامعة حلوان هذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ برنامج (بنظام الساعات المعتمدة) وهو برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات، من أهم البرامج التدريسية في المجال التربوي ، والمطلوبة بشكل كبير في سوق العمل، والتي توفر فرص عمل مميزة لخريجيها، وتعمل على إعدادهم بشكل متطور، وبما يتوافق مع أحدث المعايير المحلية والدولية.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام حمدي عميد الكلية.


ويهدف البرنامج إلى إعداد معلم لغة إنجليزية متميز؛ باحث، مبدع، ومفكر، ومتمكن من المعرفة في مجال تخصصه، متقن لمهارات اللغة الإنجليزية، قادراً على تدريس اللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات بما يواكب التطورات الحديثة في المجال التعليمي والتربوي.

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ويقبل البرنامج الطلاب خريجي المدارس الثانوية الحكومية، والرسمية للغات، واللغات الخاصة دارسي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى أو ثانية، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدون من جميع الدول طبقاً للقواعد التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات، تكون الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة معتمدة على مدار (4) مستويات دراسية، (ثمانى فصول دراسية).

 

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