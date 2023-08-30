تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. خطوات التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بدءا من اليوم الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.
تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣
سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.
رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣
ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣
ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثالثة عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.
خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023
ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني عن طريق عدة خطوات تشمل :
- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني
- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.
- اختر تسجيل الرغبات.
- اختر مصدر شهادتك .
- قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.
- أدخل الرقم التأكيدي.
- قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.
- تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية .
- خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».
- اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.
- قم بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
- الضغط على كلمة «تسجيل».
- تظهر أمامك استمارة الرغبات.