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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات

برنامج هندسة الروبوتات
برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات

طرحت جامعة حلوان الأهلية برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات والذي يهدف إلى إعداد مهندسين قادرين على تصميم وتطوير العديد من الروبوتات والمنتجات الذكية ليتواكب مع النمو المطرد في التكنولوجيا الحديثة وهذا من خلال دمج المعرفة في مجالات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية والكهربية والبرمجيات والتحكم ، بالإضافة الى مواكبة الاتجاه العالمي للتصنيع والأتمتة والقدرة علي المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية والمساهمة في دفع عجلة التنمية، يأتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إشراف أ.د. طه حلمي سيد عبدالعزيز استاذ بقسم الهندسة الميكانيكية ورئيس شعبة هندسة الميكاترونيات ومنسق البرنامج.

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ولتحقيق ھذا فإن البرنامج یھدف إلى أن یكون الخریج متميزاً في مجال هندسة الروبوتات والميكاترونيات من خلال دمج التقنيات المتقدمة في مجالات الميكانيكا والإلكترونيات وأجهزة التحكم وإنترنت الأشياء، وتجعله متميزاً في البحث والتصميم وتطوير الروبوتات الذكية وأتمتة العمليات والأجهزة المدمجة والأنظمة المستقلة وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم ومراقبة العمليات والقياس في مجموعة واسعة من الصناعات المتقدمة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الهندسية.

كذلك يجعل البرنامج الطالب قادراً على تحديد وصياغة المشكلات المهنية المعقدة والمعاصرة في مجالات الميكانيكا والإلكترونيات باستخدام التقنيات ضمن الأبعاد الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية وحسب احتياج السوق المحلى والعالمي، كذلك يكون الطالب مزوداً بالمعارف والقدرات المستجدة والسعي دائما لتحديث معارفه في التقنيات والأدوات الخاصة بمجال تخصصه، كما يصبح قادراً على تطبيق مبادئ التصميم والتطوير المستدامين في مجال تخصصه، وقادراً على التطوير المستمر والاندفاع الايجابي نحو التعلم مدى الحياة لتطوير حياته ومهاراته المهنية بالتعليم والتدريب العملي، وقادراً على التفاعل المهني والتواصل الفعال مع أعضاء الفريق وعلى العمل مع فرق متعددة التخصصات والاهتمامات في المجتمع والقطاع الصناعي.

وسیكون الخریج من ھذا التخصص مؤھلاً للعمل فى:
1.جميع المجالات الصناعية التي يكون فيها تفاعل وتكامل بين الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية والبرمجيات والتحكم.
2.مجالات تصميم وتنفيذ وبرمجة الروبوتات والمنتجات الذكية.
3.مجالات صيانة وإصلاح الروبوتات والمنتجات الذكية.
4.مجالات التحكم الذكية وانترنت الأشياء.
5.مجالات ميكاترونيات الهندسة الطبية (الروبوتات الطبية - تصنيع وتنفيذ وصيانة المعدات الطبية).
6.مجالات ميكاترونيات السيارات.
7.مجالات التصميم الداخلي والاثاث الذكي.
8.استشاري بمكاتب تصميم الروبوتات والمنتجات الذكية والأتمتة.
9.مراكز الابحاث والتطوير للشركات والمصانع.

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