نتيجة تقليل الاغتراب 2023 .. عبر هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2023 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات ٢٠٢٣

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويتم الاطلاع علي نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الكليات ٢٠٢٣ عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويمكن للطالب الحصول علي نتيجة تقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام التنسيق .

الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من خلال الخطوات التالية:-

في البداية لا بد من زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يتم اختيار نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.

بعد ذلك يتم تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.

تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.