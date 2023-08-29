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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

تفاصيل زيارة طلاب جامعة الطفل لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر.. صور

صدى البلد

أعلن الدكتور تامر عبد اللطيف، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن ورش ومعامل الكلية استضافت طلاب جامعة الطفل، ضمن فعاليات برنامج "جامعة الطفل".

وقال عبد اللطيف إنه تم إعطاء محاضرة لطلاب "جامعة الطفل"؛ للتعريف بأقسام الكلية ودورها الحيوى فى المجتمع ومجالات الصناعة المتعددة والمتنوعة، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز برامج العلوم الفنية والتصميمية التطبيقية؛ لدى تلاميذ وطلاب المدارس الذين يمثلون الباحثين والعلماء بمصر فى المستقبل.

وكشف عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الطلاب كان لديهم استجابة ملحوظة وقاموا بطرح الأسئلة وتمت الإجابة عنها بالكامل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ونفذ بعض الأطفال الإسكتشات الفنية؛ ليظهروا مدى استفادتهم والتعبير عن آرائهم، وكان أداؤهم على مستوى من الفكر الواعى المبدع. 

ولفت إلى أن تلك الخطوة تنمى التفكير العلمى والنقدى والإبداعى وحل المشكلات لدى طلاب جامعة الطفل؛ بجانب مهارات التطبيق العملى فى سياق نهج منظومة "التعليم الأكاديمى"، وتساعد تلك الزيارة تمكين هؤلاء الأطفال من مقابلة الأساتذة والعلماء والباحثين واتخاذهم كنماذج يحتذى بها "قدوة".

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وأشار الدكتور تامر عبداللطيف، إلى أن الزيارة تمت على مدار يومين لصقل مهارات الطلاب من "جامعة الطفل" وحثهم على العمل والابتكار وتنفيذ الأعمال الفنية التطبيقية، فى إطار اهتمام "جامعة بدر فى القاهرة" بالمساهمة فى تنمية قدرات المجتمع فى شتى المجالات المختلفة.

ونوه إلى أن إدارة الكلية حرصت على الاشتراك فى "برنامج جامعة الطفل" تحت مظلة الجامعة، بالتعاون مع الدكتورة جيهان حمزة، مديرة البرنامج ورئيسة مكتب التايكو ونادى ريادة الأعمال بجامعة بدر.

وأوضح عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية نظمت ورشة عمل للأطفال بعنوان "أسس تصميم"، وتضمنت الورشة محاضرة عامة عن "أساسيات عناصر التصميم"، ونفذ الأطفال تصميمات باستخدام أشكال ثنائية الأبعاد مبسطة كالدائرة والمربع والمثلث والمستطيل لعمل تصميمات ملونة تحقق مبادئ التصميم من: "التنوع، الترابط، الحركة "الإيقاع"، التوازن والتكرار بخامات مختلفة مثل درجات أقلام الرصاص والأقلام الملونة".

وكشف أن تلك الزيارة كانت تحت إشراف الدكتورة وسام أونسى، رئيس قسم تصميم المنتجات فى الكلية، والمعيدة المهندسة علا فوزى، والمعيدة مريم طايع.

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