عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل عن آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة حلوان

صدى البلد

تنظم جامعة حلوان ورشة عمل عن آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور اشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

txt

جامعة حلوان تنظم أولى فعاليات التعاون المشترك مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية

txt

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط التسجيل

txt

جامعة حلوان تستعد لاستضافة أسبوع شباب الجامعات

txt

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. التسجيل عبر هذا الرابط

txt

معهد إعداد القادة: دور طلاب الاتحادات الطلابية مهم في ابتكار الأفكار المتطورة

txt

أخبار التعليم … تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لـ علمي … صيانة شاملة لـ1357 مدرسة قبل بدء العام الدراسي وفحص المباني القديمة

txt

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 | جامعة حلوان تكشف تفاصيل برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق.. ومجالات عمل الخريجين

txt

تقليل الاغتراب 2023 .. قواعد على الطلاب اتباعها خلال التسجيل

txt

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لـ علمي

txt

تنظيم ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة بالتعاون مع جنوب الوادى.. 27 أغسطس

وذلك تفعيلا للتعاون المشترك بين جامعة حلوان ومؤسسة هانس زايدل الألمانية في مجال أنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة، وانطلاقا من حرص الجامعة على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينعكس بدوره على تمكينهم من أداء أنشطتهم المختلفة بكفاءة.

 

وتعقد فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۹ بفندق شتيجنبرجر بالتحرير ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم أولى فعاليات التعاون المشترك مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط التسجيل

جامعة حلوان تستعد لاستضافة أسبوع شباب الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. التسجيل عبر هذا الرابط

معهد إعداد القادة: دور طلاب الاتحادات الطلابية مهم في ابتكار الأفكار المتطورة

أخبار التعليم … تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لـ علمي … صيانة شاملة لـ1357 مدرسة قبل بدء العام الدراسي وفحص المباني القديمة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 | جامعة حلوان تكشف تفاصيل برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق.. ومجالات عمل الخريجين

تقليل الاغتراب 2023 .. قواعد على الطلاب اتباعها خلال التسجيل

ترشيحاتنا

فلسطين تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف الاستيطان الإسرائيلي وتفكيك قواعده الإرهابية

عقوبتها تصل للفصل| لو مستجد اعرف المخالفات الممنوعة على الطلاب داخل الجامعة

مهلة نهائية وعروض خيالية| تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

المجلس العسكري بالنيجر يلمح لعواقب وخيمة حال رفض سفير فرنسا المغادرة

بينهم 14 طفلاً.. الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 398 شهيدًا فلسطينيًا

المرصد السوري: انفجار قاعدة عسكرية تركية في حلب ولا أنباء عن الضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

استبدل خبز التموين بـ 10 كيلو دقيق شهريا.. الحقيقة والتفاصيل

من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ