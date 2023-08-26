تنظيم ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة بالتعاون مع جنوب الوادى.. 27 أغسطس

صرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه انطلاقا من دور المعهد التوعوي كأحد القوة الناعمة المؤثرة فى شباب الجمهورية، يعتزم المعهد تنظيم ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة والذي يقام تحت شعار سفراء الجنوب بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، ويضم جامعات" سوهاج - جنوب الوادي وفرع الغردقة - جامعة الأقصر - أسوان)، على أن تكون الفئات المستهدفة هم الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية، وذلك خلال الفترة من ٢٧- ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣، ويأتى ذلك تماشياً مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوزارة ٢٠٢٣.

تُعقد فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إلي أهمية هذه الملتقيات في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم وتعد الجامعات بيوت خبرة لبناء قدرات الطلاب بجانب المؤهلات الدراسية وأضاف أن هذا الملتقى يهدف لبناء الوعي للطلاب من خلال الأنشطة المتنوعة التي يقدمها، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات وفقا للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للجيل الرابع للجامعات في مصر حيث يأتي هذا النشاط المهم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي.

وأكد مدير معهد إعداد القادة أن القيادة السياسية تولي إهتمامًا كبيرًا لدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة من خلال إعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادرّا على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية، لذا نجد أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء شخصية الطالب الجامعي والعمل على تنمية مهاراته وتعميق حسه وانتمائه الوطني، من خلال المشاركة والنمذجة وورش العمل المختلفة والعديد من المحاضرات التى تساهم فى نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف.

وأشاد الدكتور كريم همام بشباب الجامعات المصرية فهم لديهم القدرة على الابتكار والريادة، مفيدا أن الشباب هم قادة وبناة المستقبل، لذا يسعى المعهد دائما أن يؤهلهم فى جميع الجوانب المختلفة، بالإضافة إلى إشراكهم في المجتمع وتمكينهم ليكونوا صانعي القرار.

وأوضح الدكتور همام أن برنامج الملتقى يتضمن محاضرات متنوعة تهدف إلي التوعية بأسس الأمن القومى المصرى ومحاربة الفكر المتطرف، وتوضيح دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي لخدمة الجامعة والمجتمع، بجانب كيفية تعزيز الفهم السليم للدين ومواجهة الأفكار الغير سوية والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف وإعادة العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وايضا التعرف على لائحة الاتحادات الطلابية ودورها في بناء وعي الطالب المتقدم لانتخابات اتحاد الطلاب.

هذا بجانب عقد ورش عمل ذاتية عن دور طلاب الاتحادات الطلابية في إبداع أفكار متطورة بالأنشطة الطلابية المختلفة، وعمل جولة تفقدية للمشروعات التنموية بمحافظة قنا والتي تخدم إقليم جنوب الصعيد، وجولة نيلية للوفود المشاركة بالملتقى.