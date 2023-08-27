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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تنظم أولى فعاليات التعاون المشترك مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية أولى فعاليات التعاون المشترك بينهما بورشة عمل " آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة " للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة. يأتي هذا التعاون تحت رعاية أ.د. السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة أ.د. حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف أ.د. أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.


يأتي هذا التعاون بين الجامعة والمؤسسة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من حرص الجامعة على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسعيها الدائم لتنمية قدرات أبنائها الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمجتمع الجامعي، وتهيئة البيئة الجامعية لهم لكي يتمكنوا من أداء أنشطتهم المختلفة بكفاءة.

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شارك في ورشة العمل أربعون مشاركا يمثلون إدارات الجامعة المختلفة، واشتملت ورشة العمل على محاضرات عن طبيعة الإعاقة ومفاهيمها وخصائص كل منها من الوجهة الطبية، وأسس التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة الى تدريب عملي لتفهم أبرز التحديات التي تواجه الشخص ذو الإعاقة وطرق مساعدته. قام بإلقاء المحاضرات نخبة من المتخصصين تضم أ.د. دينا الحمادي، د. ريهام عصام، و د. عمر حسن

 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي باكورة التعاون بين جامعة حلوان ومؤسسة هاس زايل والتي سيتبعها دورات توعوية وتدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى دورات تدريبية لبناء قدرات الطلاب ذوي الإعاقة في بعض المجالات والتي تستهدف تهيئتهم لسوق العمل.

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