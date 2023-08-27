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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط التسجيل

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عن  بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣ للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣  بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ لطلاب الثانوية العامة . 

موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات و المعاهد بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣.

 

 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل  بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  المرحلة الثالثة عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

 

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