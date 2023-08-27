جامعة حلوان تستعد لاستضافة أسبوع شباب الجامعات

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر للوقوف بداية سبتمبر، حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب.

وتحرص جامعة حلوان على توفير بيئة مناسبة لتطوير شخصيات ومهارات الطلاب وتوجيه اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية والأكاديمية، خلال هذا الأسبوع .



وأوضح "رئيس جامعة حلوان"، أن جامعة حلوان هي أساس الأنشطة الطلابية لتوافر الكليات المتخصصة في تخريج الكوادر القادرة علي إدارة الأنشطة الطلابية مثل كليات التربية الرياضية وكليات الفنون.



وأكد رئيس الجامعة علي استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لنجاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

وسبق وقدم الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية عرضا توضيحيا لتقدير موقف الاستعداد لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان والمهام التي تم الانتهاء منها، كما قدم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة.