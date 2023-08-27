عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستعد لاستضافة أسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر للوقوف بداية سبتمبر، حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب.

وتحرص جامعة حلوان على توفير بيئة مناسبة لتطوير شخصيات ومهارات الطلاب وتوجيه اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية والأكاديمية، خلال هذا الأسبوع .

وأوضح "رئيس جامعة حلوان"، أن جامعة حلوان هي أساس الأنشطة الطلابية لتوافر الكليات المتخصصة في تخريج الكوادر القادرة علي إدارة الأنشطة الطلابية مثل كليات التربية الرياضية وكليات الفنون.

وأكد رئيس الجامعة علي استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لنجاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

وسبق وقدم الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية عرضا توضيحيا لتقدير موقف الاستعداد لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان والمهام التي تم الانتهاء منها، كما قدم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة.

 

الانشطة الطلابية أسبوع شباب الجامعات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الجامعات والمعاهد العليا المصرية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر

بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

مذيعات الستات عن الخلاف بين شيرين وأنغام: صوت مصر ممكن يبقى راجل

لأول مرة بعد كورونا.. كوريا الشمالية تفتح الحدود أمام مواطنيها

عميد كلية هندسة بجامعة القاهرة: نظام الأربع سنوات متاح لكل الطلاب

الري: 93% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى يوليو 2023

حكم التشاؤم من شهر صفر.. دار الإفتاء تحذر بشدة

تحرك عاجل من الخطيب لحسم ملف المهاجم الأجنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ