أخبار التعليم … تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لـ علمي … صيانة شاملة لـ1357 مدرسة قبل بدء العام الدراسي وفحص المباني القديمة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حصلت جامعة المنصورة على المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة خلال توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في إطار استعدادات بدء العام الدراسي الجديد وبدء الدراسة في المدارس ، أنه تم تنفيذ عقود صيانة سنوية لضمان استدامة أعمال الصيانة للمدارس بشكل مستمر.

يتابع موقع تنسيق الجامعات 2023 طلاب استقبال طلبات المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .

تفتح كليات جامعة القاهرة أبوابها أمام الطلاب الجدد المصررين والوافدين والمحولين، للالتحاق بالبرامج المختلفة، كما أعلنت عن شروط التقديم تسهيلا للطلاب في التقديم.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣ بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .