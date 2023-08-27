حصرياً للطلاب الراغبين بالالتحاق بطب بيطري جامعة بدر.. الحصول على المعادلة الألمانية

أعلن الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم لأول مرة فى كليات الطب البيطرى فى الجامعات: "المصرية، الإفريقية، والشرق الأوسط"، حصرياً تفعيل إتفاقية التعاون المشترك بين "كلية الطب البيطرى بجامعة بدر بالقاهرة، وكلية الطب البيطرى بجامعة لايبزيج الألمانية العريقة"؛ للمعادلة الألمانية فى الطب البيطرى، والتى تتيح لطلاب الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة فقط العمل فى السوق الألمانى والأوروبى بشكل مباشر بعد الحصول على المعادلة داخل الكلية.. منوهاً أن تلك الخطوة تأتى بدعم من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الأمناء.

أضاف عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن تلك المعادلة الألمانية بالتعاون مع "كلية الطب البيطرى بجامعة لايبزيج الالمانية" العريقة تأهل طلاب الكلية بإحترافية للحصول على العمل فى أى دول أوروبية مباشرة.. منوهاً أن المعادلة تتكون من:



1- "اللغة الألمانية": سيتم تدريس اللغة الألمانية من قبل معهد جوته المركز اللغوى والثقافى الرسمى لجمهورية ألمانيا الإتحادية داخل مقر جامعة بدر فى القاهرة "BUC"؛ لتأهيل الطلاب للحصول على شهادة اللغة لتسهيل الحياة عليهم فى العمل بالمنشآت المتعددة والمتنوعة التى تناسب تخصصهم داخل ألمانيا أو أوروبا.

2- تأهيل الطلاب لإجتياز إمتحان المعادلة الألمانية، وذلك بمساعدة خبراء وأساتذة ألمان من "جامعة لايبزيج الألمانية"؛ وتأهيلهم للإلتحاق بسوق العمل فى ألمانيا و دول أوروبا نظراً للنقص الشديد فى تخصص مجالات: "الطب البيطرى، وسلامة الغذاء" داخل دول الإتحاد أوروبى.

أوضح الدكتور عادل عبدالخالق، أن تلك الخطوة تأتى تماشياً مع إستراتيجية الكلية والجامعة فى إعداد أطباء بيطريين قادرون فور التخرج على تلبية احتياجات المجتمع: "المحلى، الإقليمى، أو الدولى"، الأساسية والإستعداد للمتغيرات المحتملة سواء الإقليمية منها أو العالمية و إعداد أطباء بيطريين قادرون على إنشاء وإدارة مشروعات قومية خاصة دون الإعتماد على العمل الحكومى.

جامعة بدر