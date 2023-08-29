عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تطرح برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات

صدى البلد

تطرح كلية التربية جامعة حلوان هذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ برنامج (بنظام الساعات المعتمدة) لتدريس اللغة الفرنسية بما يتماشى مع المستحدثات التربوية والتعليمية، وهو برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام حمدي عميد الكلية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلم متمكن من المعرفة في مجال تخصصه، متقن لمهارات اللغة الفرنسية، قادراً على تطوير ذاته وعلى تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الدولية واللغات بما يواكب التوجهات التربوية الحديثة . 
 

txt

الموقع متاح | اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 الآن .. عبر هذا الرابط

txt

آداب انتساب 61.5% وحقوق 59.8%.. مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

txt

الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

txt

التعليم العالي تطلق استراتيجية السياحة بمصر .. وتؤكد : إطلاق فيزا للوافدين.. وخدمات مميزة من جميع لجهات

txt

تقوم على 7 مبادئ.. تفاصيل المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

txt

التعليم العالى تطلق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة

txt

التعليم العالي : لا مد بمرحلة تقليل الاغتراب.. وتنتهي خلال ساعات

txt

دعما للسياحة التعليمية.. 50% خصم للطلاب الوافدين بوسائل النقل والمواصلات

txt

وزير النقل: السياحة إحدى أولوياتنا أثناء التخطيط للطرق

txt

السياحة والآثار: تخفيض 50% للطالب الوافد على دخول المناطق الأثرية


ويقبل البرنامج الطلاب خريجي المدارس الثانوية الحكومية، والرسمية للغات، واللغات الخاصة دارسي اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى أو ثانية، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدون من جميع الدول طبقاً للقواعد التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات.

هذا وتكون الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، يدرس الطالب 150 ساعة معتمدة على مدار (4) مستويات دراسية، (ثمانى فصول دراسية) بحيث تتراوح الساعات المعتمدة فى المستوى الدراسى بين 18 ساعة معتمدة و 20 ساعة معتمدة. 
٦- يمنح البرنامج شهادة الليسانس فى الآداب والتربية (معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات).

ويشرف على البرنامج الدكتور خالد حجازي منسق البرنامج.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المبادرة المصرية للمنح الدراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

قرار حكومي وشيك| مصدر يكشف موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء.. بشرى سارة

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

الموقع متاح | اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 الآن .. عبر هذا الرابط

آداب انتساب 61.5% وحقوق 59.8%.. مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

التعليم العالي تطلق استراتيجية السياحة بمصر .. وتؤكد : إطلاق فيزا للوافدين.. وخدمات مميزة من جميع لجهات

تقوم على 7 مبادئ.. تفاصيل المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

التعليم العالى تطلق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة

التعليم العالي : لا مد بمرحلة تقليل الاغتراب.. وتنتهي خلال ساعات

دعما للسياحة التعليمية.. 50% خصم للطلاب الوافدين بوسائل النقل والمواصلات

ترشيحاتنا

المفاجآت مستمرة.. نادي سعودي يهدد اتحاد جدة في صفقة ضم محمد صلاح

عاجل.. وصول قائد الجيش السوداني لمطار العلمين للقاء الرئيس السيسي

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد

بعباءة نسائية.. القبض على مقيم مصري في مدينة الخبر بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبابة يشير إلى القيادة.. دلالات شخصيتك بارتداء الخاتم في أصابع اليد المختلفة

لن تصدق طوله.. ثعبان عملاق يثير الرعب فوق منزل في أستراليا

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ