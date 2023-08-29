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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق الملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية تحت شعار «القائد النبيل»

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

 ينظم معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام، برنامجاً تدريبياً للشباب والفتيات بالجامعات المصرية بعنوان "القائد النبيل"، بالتعاون والشراكة مع الإدارة المركزية للتعليم المدني برئاسة وكيل الوزارة إيمان عبد الجابر، وإشراف الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال، وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2023 بالمدينة الشبابية بالغردقة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبدعم وتعاون الوزارتين.


 يهدف البرنامج إلى بناء القدرات والمهارات الشخصية لدى الكوادر والقيادات الشبابية الطلابية، واكتشاف ودعم مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وتأهيلهم للقيام بأدوار قيادية مجتمعية، وتنمية وعيهم بالاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.

 

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وقد رحب الدكتور أشرف صبحي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي وممثل فى معهد إعداد القادة في تنفيذ الملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية، حيث يأتي ذلك البرنامج ضمن خطة مشتركة تتفق مع استراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة في بناء مهارات ورفع قدرات الكوادر والقيادات الشبابية بجميع المحافظات من خلال البرنامج القومي لتأهيل النشء والشباب للقيادة، وضمن إيمانها الراسخ بأن الشباب هم المحور الأساسي لتحقيق تقدم بلادنا وفق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يعكس هذا البرنامج دعم الوزارة المقدم للشباب في جميع الجامعات المصرية وتشجيعها لهم على المشاركة في أنشطة الوزارة الصيفية ضمن مبادرة صيف شبابنا.

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تمكين شبابنا من تحقيق طموحاتهم، موضحاً ضرورة استثمار طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم فهى تأتى فى  مقدمة الأولويات لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة.

وذكر أن شباب اليوم هم قادة المستقبل، وهم طاقة متجددة، لافتا إلى أن المعهد يولي اهتماماً كبيراً بتأهيل وتنمية مهارات وقدرات النشء والشباب من خلال سلسلة من البرامج والأنشطة وبرامج التنمية المستدامة، والتي ستنعكس بلا شك على تحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

جدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى تمكين الطلاب المتميزين وتزويدهم بالاستراتيجيات الوطنية التي ستسهم في تطور مستقبل الشباب والنشء في بلادنا، وتدريبهم على تنفيذ محاورها داخل الجامعات المصرية وفي المجتمع المحيط بها.

كما يتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات المثرية وورش العمل المتنوعة، التي تهدف إلى توعية الشباب وتعزيز وبناء العقول.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج جولات ترفيهية ممتعة وزيارات خارجية تهدف إلى توسيع آفاقهم وتقديم تجارب جديدة، ستضيف الكثير إلى مهاراتهم وشخصياتهم القيادية.

 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبح

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