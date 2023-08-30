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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان: «حاضنة المشروعات الصغيرة» وحدة إنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي لنا

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل

قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إن حاضنة المشروعات الصغيرة بجامعة حلوان، هي واحدة من أهم المشروعات للجامعة، في ظل السعي بخطى جادة إلى تنفيذ الكثير من المشروعات الإنتاجية؛ لخلق فرص عمل للطلاب، وتطوير وتشغيل الوحدات الإنتاجية؛ بما يحقق الاكتفاء الذاتي لاحتياجات الجامعة بكلياتها وإدارتها المختلفة من الملابس والجلود والمفروشات.

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وأوضح أن حاضنة المشروعات الصغيرة بالجامعة، التابعة للوحدة الإنتاجية لكلية الاقتصاد المنزلي، تمكنت من إنتاج “زي التربية العسكرية”؛ لتغطية احتياجات إدارة التربية العسكرية بالجامعة على مدار عام كامل، كما كان لها دور رائد في تغطية احتياجات “أسبوع شباب الجامعات” والمزمع إقامته بالجامعة في أوائل شهر سبتمبر الجاري؛ وذلك بتوفير الـ"تي شيرتات" و"الحقائب" التي تحمل شعار الفاعلية، والتي تخطت بضع آلاف قطعة.

وأشار إلى أن منتجات الحاضنة تضمنت أيضا “مفروشات المدن الطلابية من ملاءات أَسِرَّة، ومخدات، وستائر”، تصل إلى 5000 آلاف منتج من كل صنف؛ استعدادا لاستقبال ضيوف أسبوع الشباب بمباني المدينة الطلابية، فضلا عن تنظيم وعمل ورش تعليمية.

ونوه بأنه جار العمل على وضع خطة منظمة؛ لتلبية احتياجات الكليات العملية، من بلاطي المعامل، وأرواب التخرج لطلاب الفرق النهائية، أو أرواب مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، وفي القريب العاجل سيتم تنفيذ الملابس الرياضية للرياضات المختلفة بكليتي التربية الرياضية للبنين والبنات بالجامعة.

ولفت إلى أن حاضنة جامعة حلوان، حققت فكرة الاكتفاء الذاتي، من خلال تقديم وإنتاج منتجات تعبر عن التخصصات النوعية الفريدة لكليات الجامعة، وذلك تحت إشراف أساتذة متخصصين بكلية الاقتصاد المنزلي، تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية، والدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير الوحدة الإنتاجية الأستاذ الدكتور مدحت حسين، ومتابعة التنفيذ الدكتورة هدى شعبان مدير فرع الحاضنة بعين حلوان، كما شارك في متابعة عملية التدريب والإنتاج فريق متخصص من معاوني أعضاء هيئة التدريس؛ لضمان تقديم منتجات عالية الجودة بما يحقق تدريب فعال ومنتجات ذات جودة مرتفعة.

وتتضمن الوحدة الإنتاجية بالكلية قطاعات ثلاثة متخصصة في مجالات “الملابس الجاهزة، والصناعات الجلدية، والتغذية وعلوم الأطعمة”.

ويستقبل المشروع عددا كبيرا من المتدربين بالفرق الدراسية المختلفة؛ لتدريبهم على مراحل إنتاج الملابس المختلفة بالمشروعات الناشئة، وإكسابهم الثقة، والاعتماد على أنفسهم؛ لإقامة وإدارة مشروعاتهم الخاصة، بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل جيدة على مستوى الجمهورية، وليس فقط داخل نطاق الجامعة.

وتتطور حاضنة جامعة حلوان، في إطار جهود الجامعة للعمل على تحقيق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من ماكينات ومعدات إنتاج الملابس المتخصصة بكافة أنواعها، والمنتجات الجلدية؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الملابس والمفروشات وغيرها، والتي يحتاجها قطاع واسع من الطلاب والعاملين والأطقم الطبية وأفراد الأمن والسائقين وغيرهم.

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