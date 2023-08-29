تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ننشر الطريقة الصحيحة للتسجيل

قواعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من غدٍ، الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثالثة عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني عن طريق عدة خطوات تشمل :