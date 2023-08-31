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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. للمرة الثانية على التوالي.. التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .. خبر عاجل بشأنها الآن

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 | التسجيل متاح حتى هذا الموعد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من اليوم الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. خطوات التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بدءا من اليوم الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.


رسميًا .. اعتماد برنامجي اللغة الإنجليزية وعلم الاجتماع بـ آداب كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن حصول برنامجي "اللغة الإنجليزية وآدابها، وعلم الاجتماع" بكلية الآداب بالجامعة، على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مقدماً التهنئة لكلية الآداب وجميع القائمين عليها.


الخطوات الصحيحة لتسجيل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في اختبارات القدرات
اعلنت وزارة التعليم العالي، موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات للطلاب الحاصلين على شهادات "المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية  الصناعية".

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .. خبر عاجل بشأنها الآن
 

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ، على موقعها الرسمي على الإنترنت .


للمرة الثانية على التوالي.. التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة " أكاديمية الرحاب للعلوم التطبيقية المتخصصة والحاسب الآلى" والكائن مقرها (157 ش الملك فيصل – سهل حمزة – محافظةالجيزة)، والتي تروج لنفسها بأنها تمارس نشاطًا تعليميًا بقبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من دبلومات فنية (صناعى- زراعى- تجارى) بمجموع 50% في أقسام (تمريض – تمريض الأسنان – تحاليل وأشعة – مساحة وخرائط – تعدين بترول – تبريد وتكييف – إدارة أعمال – تكنولوجيا حاسب آلى– سياحة وفنادق) دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

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أخبار التعليم.. للمرة الثانية على التوالي.. التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .. خبر عاجل بشأنها الآن

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