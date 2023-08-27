تلقى موقع “صدى البلد” العديد من الاستفسارات من طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم، بشأن موعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 سوف تظهر بعد انتهاء الكنترولات من تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مباشرةً .

حيث قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 تتم بشكل منتظم بعد انتهاء امتحان كل مادة ، وذلك لضمان ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة “اسبوع على اقصى تقدير” بدون أي تأخير .

وأشار المصدر إلى أنه في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 سوف يحصل الطالب في حالة اجتيازه للامتحان على 50% فقط من درجته إذا لم يكن من اصحاب الاعذار الذين قررت الوزارة منحهم الدرجة كاملة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.

وكانت امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 قد انطلقت منذ يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023 في جميع محافظات الجمهورية .

ومن المقرر أن يختتم الطلاب الدور الثاني ثانوية عامة 2023 رسمياً يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 أغسطس 2023

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 على موقعها الرسمي بمجرد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وسوف يظهر رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 على نفس رابط نتيجة الدور الأول ثانوية غامة 2023 https://g12.emis.gov.eg/

خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

ادخل على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/

اضغط على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

وكانت قد أسفرت نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول عن نجاح 598.723 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بنسبة نجاح 78.81%.

أما عن عدد الطلاب الذين دخلوا امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 فقد بلغ 118.605.

بينما بلغ عدد الراسبين 42.348، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 78.74%، وفي شعبة علمي رياضة 78.78%، وفي شعبة علمي علوم 78.62%.