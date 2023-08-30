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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .. خبر عاجل بشأنها الآن

نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ، على موقعها الرسمي على الإنترنت .

حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحول موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ، أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان خلال ساعات .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 تتم حاليا على قدم وساق بشكل منتظم في الكنترولات، مؤكدًا أن هناك جدولًا زمنيًا تسير على أساسه عملية تصحيح امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023  بعد كل امتحان منذ انطلاق امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023، وهو ما سيؤدي إلى عدم تأخير ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 

يمكن لجميع الطلاب المترقبين ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ، أن ينتظروا ظهور رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال أيام من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 

ومن المتوقع أن يكون رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 هو نفس رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2023 والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على  https://g12.emis.gov.eg/ 


نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 


ومن جانبها أكَّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023  ، سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023  ، ثم يتم بعد ذلك إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وقبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ونتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023  ، تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في نتيجة الدور الأول ثانوية عامة 2023 هذا ، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

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