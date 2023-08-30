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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب علمي | الحق مكانك بهذه الكليات

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

الأماكن الشاغرة بالكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :


تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية
تربية نوعية فنية بنها
تربية رياضية بنات دمياط
سياحة وفنادق مطروح
تربية نوعية فنية دمياط
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية رياضية بنين مطروح
تربية نوعية فنية أسيوط
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
تربية نوعية فنية الزقازيق
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تربية رياضية بنات كفر الشيخ

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023


تربية رياضية بنين السويس
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
تربية نوعية موسيقية أسيوط
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنات طنطا
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية الوادي الجديد رياضة
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية طنطا
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تربية رياضية بنين سوهاج

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