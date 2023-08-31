تعرف على موعد طرح الجزء الثالث من «لوبين»

كشفت منصه نتفلكيس عن موعد طرح الموسم الثالث من مسلسل لوبين بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الأول .

حيث من المقرّر أن تقوم منصة نتفلكيس بطرح حلقات الموسم الثالث من مسلسل لوبين يوم 5 أكتوبر المقبل .



وتدور أحداث المسلسل في اطار عدد قصير نن الحلقات، يتناول قصة أسان ديوب، حرامي محترف، يعتمد على الخدع في تنفيذ عملياته، متأثر بشخصية اللص الماكر «أرسين لوبين»، الذي قرأ عنها في طفولته، وهي الرواية التي كانت آخر هدية من والده قبل وفاته.

ويحاول «أسان ديوب» إثبات براءة والده من تهمه زور لفقت له منذ 25 عاما، وهي سرقة قلادة ثمينة تعود ملك الملكة ماري أنطوانيت، ولكن أظهر اسان عددا من الدلائل الجديدة التي تثبت برأه والده، وفي نفس التوقيت يحاول جاهدا في ظل هذه المغامرة أن يحافظ علي علاقته بابنه وحبيبته.

وحقق المسلسل الفرنسي «lupin» أعلى نسب مشاهدة، من توقيت عرضه على نيتفليكس؛ إذ تخطي الـ70مليون مشاهدة؛ إذ تصدر قائمة الأعلى مشاهدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصدر المرتبة الأولى.



"لوبين" هو مسلسل تلفزيوني بوليسي فرنسي على الإنترنت أنشأه جورج كاي وفرانسوا أوزان وعرض لأول مرة على نتفلكس في 8 يناير 2021 .