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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اذهب للطبيب حالا.. أعراض الإصابة بارتجاع المريء

علامات تشير إصابتك
علامات تشير إصابتك بأرتجاع المرئ

يعد ارتجاع المريء حالة مرضية شائعة تحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء والتي يعاني منها الكثير، وهي تظهر بشكل واضح بعد تناول الطعام وتزداد سوءا خلال الليل او عند التمدد،حيث تظهر من وقت لآخر؛ حيث وتختلف حدة ارتجاع المريء الشديد بين شخص وآخر، ولكن تكرارها وشدتها قد يكون مشكلة تستوجب علاجًا حسب موقع"HealthShots" نذكر أهم علامات الإصابة بأرتجاع المريء.

 


علامات الإصابة بأرتجاع المريء:

ألم الصدر.

صعوبة البلع.

الشعور بوجود كتلة في منطقة الحلق.

الشعور بحرقة المعدة او حرقة في الصدر.

الشعور بالاختناق أو بوجود ورم في الحلق.

الغثيان والتقيؤ.

تآكل الأسنان.

طعم حامض أو مر في الفم.

صعوبة في التنفس.

سعال جاف.

ضيق في الحلق.

ارتجاع المرئي غثيان ألم الصدر ألم المعدة حرقان المعدة صعوبة في البلع سعال جاف

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