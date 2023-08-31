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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 15 في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بـ الجيزة

حادث ميكروباص - أرشيفية
حادث ميكروباص - أرشيفية

أصيب 15 شخصا في الجيزة، جراء حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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إصابة 15 في إنقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بإنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الجيزة، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي وإصابة 15 شخصا جراء الحادث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة انقلاب سيارة مديرية امن الجيزة ميكروباص أخبار الحوادث

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