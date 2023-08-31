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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل بشأن الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي ارسلته لمديريات التربية والتعليم ، عن طلب وزارة التضامن الاجتماعي بحصر الطلاب والطالبات من ذوى الإعاقة بالمدارس الحكومية والخاصة والدامجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وفي هذا الاطار وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم بالتعاون مع قسم الإحصاء بسرعة موافاة الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة ، بملف اكسل يحتوى على البيانات المطلوبة 

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة ارسال بيانات طلاب مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة بمدارس التعليم العام فى موعد غايته الأحد 3 سبتمبر المقبل ، كما اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ارسال بيانات الطلاب المدمجين بكافة المدارس الرسمية والخاصة والحكومية والفنية فى موعد غايته الأحد 10 سبتمبر 2023.

وتتضمن البيانات المطلوب حصرها ما يلي : 

الإدارة التعليمية - المدرسة - الصف الدراسى - الاسم  الرقم القومى- رقم الهاتف - الإعاقة "

الطلاب ذوي الاعاقة التربية والتعليم التضامن الاجتماعي

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