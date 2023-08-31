مستوى الصوت وتجنب التشتت.. 8 قواعد لإتيكيت مشاهدة التليفزيون مع العائلة

مشاهدة التليفزيون مع العائلة يمكن أن تكون تجربة ممتعة ومرحة، ولكن دائما يظل هناك بعض قواعد الإتيكيت التى يجب الإلتزام بها.

وكشف موقع هيلثي عن بعض الإرشادات لاتباع الاتيكيت أثناء مشاهدة التلفزيون مع العائلة والتى تتمثل فيما يلي :

إتيكيت مشاهدة التليفزيون مع العائلة

قم بتحديد وقت مشاهدة محدد: اتفق مع أفراد العائلة على وقت محدد لمشاهدة التلفزيون معًا وتأكد من أن الجميع يكونون متاحين في هذا الوقت. يمكن أن يكون ذلك في المساء بعد العشاء أو في أي وقت يناسب جداول الجميع.

قم بتحديد البرامج المناسبة: اختار برامج التليفزيون تكون مناسبة للعائلة وتناسب جميع أفرادها. يمكن أن يكون ذلك برنامج ترفيهي أو فيلم عائلي أو حتى برنامج تعليمي يعلم الأطفال أشياء جديدة.

تواصل وتفاعل: أثناء مشاهدة التليفزيون، حاول التفاعل مع أفراد العائلة وتبادل الآراء والتعليقات حول البرامج المعروضة. يمكن أن تكون هذه فرصة لبناء حوار وتعزيز التواصل العائلي.

احترام اختيار البرامج: قد يكون لكل فرد في العائلة اهتمامات واختيارات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالبرامج التليفزيونية. يجب أن تحترم تلك الاختلافات وتكون مستعدًا للتنازل ومشاهدة برامج تفضيلات أفراد العائلة الأخرى.

قواعد الصوت: اتفق مع العائلة على قواعد الصوت أثناء المشاهدة يجب أن يكون مستوى الصوت مناسبًا حتى لا يسبب إزعاجًا للآخرين في المنزل.

تجنب التشتت: حاول تجنب التشتت أثناء المشاهدة وتركيز اهتمامك على البرنامج المعروض. قد يكون من الجيد وضع الهواتف المحمولة جانبًا أو وضعها في وضع الصامت لتجنب الانشغال بها.

التعاون في التحكم بالريموت كونترول: حاول الاتفاق مع العائلة على التناوب في التحكم بالريموت كونترول.

يمكن للأفراد التناوب في تحديد البرامج وضبط الصوت وغيرها من الوظائف.

الاستمتاع والضحك: استمتع بالوقت الذي تقضيه مع العائلة أثناء مشاهدة التلفزيون وحاول إضفاء جو من المرح والفكاهة.

يمكن أن تكون هذه فرصة للضحك والاستمتاع بوقتكم معًا.

في النهاية، مشاهدة التليفزيون مع العائلة هي فرصة للتواصل والاستمتاع بوقتكم معًا، حاول احترام رغبات واختيارات الآخرين والتعاون لتجعل الجميع يستمتعون بالتجربة.