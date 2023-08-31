برلماني: نظافة اليد والعمل الدءوب وراء نجاح محافظ كفر الشيخ

وجّه النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ وعضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان التحية والتقدير الى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على جهوده الناجحة فى كل ما تم من انجازات كبيرة ومبهرة داخل المحافظة بجميع مدنها ومراكزها واحيائها وقرها مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ حول منظومة العمل داخل المحافظة بجميع مؤسساتها الاستثمارية والصناعية والتعليمية والصحية والزراعة والثقافية والرياضة وغيرها الى العمل بكل كفاءة ومهنية وحرفية.



وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن اللواء جمال نور الدين يتابع جميع الملفات وجميع المشروعات القومية العملاقة على مستوى محافظة كفر الشيخ التى أصبحت منظومة العمل بها منضبطة فى توقيتاتها الزمنية مثل الساعة السويسرية مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ نجح فى تخليص المحافظة من بطانة السوء التى كانت تلتف حول المحافظ وتمنعه من الاقتراب من الجماهير.



وقال النائب السيد شمس الدين : إننا ولأول مرة فى تاريخ محافظة كفر الشيخ نرى المسئول الأول لايعرف لغة الإجازات ويعمل ليلاً ونهاراً ومتواجد باستمرار داخل مختلف مواقع العمل والانتاج والحقول الزراعية والميادين والشوارع ولا يتردد لحظة فى الحوار والاستماع بكل اهتمام لكل من يتقابل معهم من مواطنى وأهالى كفر الشيخ مؤكداً أن الأهم من كل ذلك فإن اللواء جمال نور الدين نجح بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى عدة مجالات وفى مقدمتها متابعة جميع المشروعات وفى مختلف المجالات داخل محافظة كفر الشيخ والحرص على انجازها والانتهاء منها فى توقيتاتها الزمنية.



وأوضح النائب السيد شمس الدين أن اللواء جمال نور الدين جمع بين سمتين تجعلان أى مسئول ينجح فى اداء مهام عمله بكل احترافية ومهنية وهما نظافة اليد والعمل الدؤوب مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ نجح فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى كل ما يتعلق بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين ونسف المحسوبية والروتين والبيروقراطية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون المساس بالمال العام وارتكاب المخالفات وعدم احترام القانون.



وأشاد النائب السيد شمس الدين بحرص محافظ كفر الشيخ على التعاون الحقيقى مع جامعة كفر الشيخ لتعظيم دورها فى خدمة المجتمع مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك حرص المحافظ على حضور اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ واستعراض جهود المحافظة فى كل ما يتعلق من قضايا وملفات تتم على ارض المحافظة.



وقال النائب السيد شمس الدين : " إننى أتمنى من اعماق قلبى أن يكون جميع المحافظين على مستوى الجمهورية على نفس أداء اللواء جمال نور الدين فى العمل الذى يترك مكتبه المكيف داخل ديوان عام المحافظة ويقوم بجولات مستمرة ومفاجئة لمتابعة كل مايتم من مشروعات داخل مختلف المدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى محافظة كفر الشيخ " مطالباً من جميع المحافظين استغلال الفرصة التاريخية التى منحها لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما وجه حديث للمحافظين فى احدى اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين وقال لهم : " كل محافظ رئيس جمهورية فى محافظته "