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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

طمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، بشأن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا داعي للقلق بشأن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ، فجميع المؤشرات مطمئنة .

وأكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيراً إلى أن إجراءات تجهيز نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 واعتمادها من وزير التربية والتعليم لن تحتاج لوقت طويل نظراً لقلة أعداد طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

وأوضح المصدر في تصريحاته لموقع صدى البلد ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 مرتفعة .

وشدد المصدر على أن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 تسير بشكل منتظم وسريع ، مشيراً إلى أنه جاري وضع اللمسات الاخيرة استعداداً لإعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال الأيام القليلة القادمة .

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

وبعد اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ، تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

ومن المعتاد أن يظهر رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات التي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 

كما تشير التوقعات إلى امكانية ظهور رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم على نفس رابط نتيجة الدور الاول https://g12.emis.gov.eg/ 

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 

جدير بالذكر أن الطلاب في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 يحصلون في الوضع الطبيعي على 50% فقط من الدرجة الكلية للمادة ، فلكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه في الدور الثاني ، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠%) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.

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