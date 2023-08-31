إيران تعلن نتائج زيارة وزير الخارجية إلي سوريا و مقابلة الأسد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.



وكان قد وصل عبد اللهيان مساء أمس الأربعاء إلى دمشق قادما من طهران، والتقى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس.

وبحث الجانبان آليات متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا.

و التقى عبد اللهيان نظيره السوري فيصل المقداد، وعقدا مؤتمرا صحافيا أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أن طهران مستمرة في تقديم الدعم لسوريا حتى الوصول إلى استقرار الأوضاع وازدهارها.