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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن تفكيك شبكة إرهابية تابعة لإسرائيل

إيران تعلن تفكيك
إيران تعلن تفكيك شبكة إرهابية تابعة لإسرائيل

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، عن تفكيك شبكةٍ إرهابية تابعة لـإسرائيل تعمل في عدّة محافظات في البلاد، وتجهّز لأعمال إرهابية تفجيرية.

وكشفت وزارة الأمن، في بيان، أنّ "الشبكة تابعة لإسرائيل، وتضم 14 شخصاً"، معلنةً أنّه قد تمّ ضبط 43 قنبلة "قوية وجاهزة للانفجار" مع الأشخاص المكوِنين للشبكة.

كما أشارت الوزارة إلى أنّه تمّ تحديد خلايا تخريبية أخرى، تابعة للشبكة الإرهابية نفسها، وتوجيه ضربة أمنية لها في 4 محافظات في البلاد.

ولفتت إلى أنّ الجهد الأمني الذي نجح في تفكيك الشبكة، جاء بعد مواصلة عمليات البحث الاستخباري والأمني بالتعاون مع أجهزة استخبارات حرس الثورة وقيادة الأمن الداخلي.


وأضافت الوزارة أنّه "تمّ التعرف على عناصر الشبكة الإرهابية الواسعة، والذين كانوا يعتزمون تنفيذ العديد من الأعمال التخريبية، عشيّة مراسم عاشوراء، في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكوجيلويه وبوير أحمد وكردستان ومازندران"، كاشفةً أنّ الشبكة كانت تخطط لعمل تفجيري في ضريح الشهيد، قاسم سليماني.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت شهر تمّوز/يوليو الماضي، اعتقال شبكة إرهابية مكوّنة مِن عملاء تابعين لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، في عدّة محافظات في البلاد.

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