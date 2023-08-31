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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وليد توفيق يشعل مهرجان القلعة بأجمل أغانيه.. تفاصيل

وليد توفيق
وليد توفيق

ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر  يقام ثلاث حفلات مساء السبت 2 سبتمبر على مسرح المحكى.

ففي الثامنة يقدم عازف الايقاع الشهير سعيد الارتيست مجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية والارتجالات بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة منها مجانين، إحنا الشباب، ميدلى إسكندرانى، تقاسيم مصرية، صباح مصري، مكسرات وغيرها.

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وفى التاسعة مساء يتغنى كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة" بمجموعة من المونولوجات والدويتوهات الغنائية لكبار الفنانين والتي تناولت عدد من القضايا الاجتماعية منذ عقود .

وفى العاشرة مساء يقدم النجم اللبنانى وليد توفيق باقة من اعماله الخاصة الشهيرة منها اسهر، اصحاب السعادة، اصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، انا مش حمل الليالى وهابى بيرث داى تو يو.

الحان الموسيقى العربية التربية الموسيقية الدولي للموسيقى والغناء الموسيقى العربية دار الاوبرا المصرية رجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

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