الليلة.. عرض الحلقة الثالثة والرابعة من سفاح الجيزة

بدأت الشركة المنتجة لمسلسل سفاح الجيزة للفنان أحمد فهمي، الترويج للحلقات الجديدة والتى تعرض مساء اليوم على منصة شاهد.





سفاح الجيزة يتصدر التريند

وتصدر مسلسل سفاح الجيزة التريند المصري عقب عرض أولى حلقتين الأسبوع الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر منصة شاهد، كما تصدر موال العدل فوق الجميع لبدرية السيد قائمة الأكثر استماعا بعد إعادة تقديمها فى المسلسل.





أحمد فهمي يتحدث عن سفاح الجيزة

وكشف الفنان أحمد فهمي، كواليس تقديمه لمسلسل سفاح الجيزة، قائلا:" حبيت أختار حاجة مختلفة وتعتبر تحديا جديدا بالنسبة لي ".

وقال أحمد فهمي في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" عجبني التحدي المتواجد في مسلسل سفاح الجيزة وهو خارج إطار الأعمال الكوميدية التي قدمتها ". وأضاف احمد فهمي :" هذه النوعية من المسلسلات ليست منتشرة في مصر بشكل كبير ".

وتابع أحمد فهمي :" قصة سفاح الجيزة حقيقية وصاحب القصة الحقيقية مازال على قيد الحياة"، مضيفا:" بدأت أسال الناس اللي احتكت بهذا الشخص للتعرف على كل شيء يرتبط بشخصية سفاح الجيزة ".

وأكمل أحمد فهمي :" اشتغلت مع طبيب نفسي لتحضير شخصية سفاح الجيزة واتقان كافة تفاصيل الشخصية".