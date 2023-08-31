نادي الزهور يتربع على عرش كرة الريشة الطائرة

حصل وليد العيسوي وشيرين عادل لاعبا نادي الزهور الرياضي على بطولة الجمهورية في كرة الريشة الطائرة لذوي الهمم.

وتعد هذه البطولة الرابعة على التوالي حيث حصل وليد العيسوي على الميدالية الذهبية في الفردي و حصلت شيرين عادل على الميدالية الذهبية في الفردي ايضا وحصلا سويا على ذهبية اخرى في مباريات الزوجي المختلط.

وقام بتسليم الميداليات الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري لكرة الريشة الطائرة ونائبه محمد كمال.



وصرحا العيسوي وشيرين بأن الداعم الرئيسي لاستمرار النجاح وحصولهما على بطولة الجمهورية للعام الرابع على التوالي هو المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي والذي يسعى دائما الى الازدهار الرياضي في كل الرياضات في النادي بالتعاون مع المستشار ايهاب الشريطي نائب رئيس مجلس الادارة والمحاسب علي عادل امين الصندوق وكابتن احمد الليثي مدير النشاط الرياضي بالنادي والكابتن زكريا عبد القادر المدير الفني لكرة الريشة الطائرة بنادي الزهور.