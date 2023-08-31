تابلت وموبايل في جيبك.. تعرف على أفضل الهواتف القابلة للطي خلال 2023

تهدف الهواتف القابلة للطي إلى أن تحتل مكانة كبيرة في سوق الهواتف الذكية، من خلال إضفاء لمسة عصرية على الهواتف التقليدية وتحويلها إلى أجهزة مستقبلية متطورة تغير ما أعتاد عليه المستخدمون لسنوات، وتعتبر هذه الهواتف الجديدة في طليعة الأجهزة المتطورة للمستقبل، والتي تتيح لك فرصة للحصول على شاشة هاتف أكبر من أي وقت مضى تفتح كهاز لوحي ولكن مع تصميم أصغر حجما يسهل حمله إلى أي مكان كهاتف ذكي عادي.

أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

تعتبر الهواتف القابلة للطي أجهزة مثيرة للاهتمام بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل إمكانية حملها كـ هاتف ذكي تقليدي بالإضافة إلى وظائف الجهاز اللوحي في جهاز واحد، يمكن أن يكون الهاتف القابل للطي بمثابة قوة إنتاجية تفيد المستخدمين، إلى جانب تقديم الكثير من خلال هاتف بشاشة كبيرة تتيح لك القيام بجميع مهام الهاتف الذكي النموذجية التي اعتدت عليها أثناء طي ما يصل إلى نصف حجمه.

أفضل هاتف قابل للطي بشكل عام: سامسونج Galaxy Flip 5:

يجمع الهاتف ذو النمط القابل للطي بتصميم أفقي مثل هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip 5 بين قوة الهاتف الذكي الحديث وسهولة استخدام الهاتف القابل للطي ذي الطراز القديم، مما يمنحك تصميم هاتف يناسب جيبك بشكل أفضل.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Flip 5، بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، الهاتف مقاوم للماء وفقا لمعيار IPX8، ويتميز الهاتف القابل للطي بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2640 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

إلى جانب شاشة خارجية بقياس 3.4 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 720 × 748 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus 2، ويمتاز Galaxy Z Flip 5، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 + 12 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الداخلية.

ويتوفر Galaxy Flip 5، على متجر سامسونج الرسمي مقابل سعر يبدأ من 999 (أي ما يعادل 41970 جنيه مصري) للنسخة بسعة 256 جيجيابايت.

أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

أفضل تجربة لهاتف قابل للطي: سامسونج Galaxy Z Fold 5:

يتيح لك تصميم هاتف سامسونج Samsung Z Fold 5 القيام بأشياء بهاتفك لا يمكنك القيام بها باستخدام الهاتف التقليدي، حيث تشبه الشاشة الداخلية الكبيرة للهاتف جهازا لوحيا أكثر من كونها شاشة هاتف مما يتيح لك أداء المزيد من المهام.

ويبلغ حجم الشاشة الخارجية لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 حوالي 6.2 بوصة، مثل الهاتف الذكي القياسي، بينما يبلغ حجم الشاشة الداخلية غير المطوية 7.6 بوصة لتوفير تجربة الكمبيوتر اللوحي، وتتيح لك واجهة المستخدم One UI من سامسونج تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في شاشة مقسمة في نفس الوقت.

ويتميز Z Fold 5 بإجمالي خمس كاميرات، ثلاث منها في الخلف بدقة 12 + 50 + 10 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا مخفية لمكالمات الفيديو بدقة 4 ميجابكسل، و يتم تشغيله مع معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويحزم بطارية بقوة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات.

يبلغ سعر سامسونج Galaxy Z Fold 5 في مصر، حوالى 68999 جنيه مصرى.

أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

3. هاتف قابل للطي كلاسيكي : موتورولا Motorola Razr+:

يتميز هاتف موتورولا Motorola Razr+، بشاشة خارجية أكبر من أي شاشة أخرى في هاتف قابل للطي في السوق، فهي تأتي بحجم 3.6 بوصة من نوع pOLED تدعم معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، محمية بواسطة زجاج من نوع Gorilla Glass 7.

ويأتي الهاتف مع شاشة داخلية مرنة من نوع pOLED بقياس 6.79 بوصة، بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 165 هرتز في الثانية، ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 + 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويحزم بطارية بقوة 3800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

ويتوفر هاتف موتورولا Motorola Razr+ مقابل سعر يبدأ من 900 دولار (أي ما يعادل 27800 جنيه مصري).

أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

4. أول هاتف قابل للطي من جوجل : Google Pixel Fold:

يعمل Google Pixel Fold كهاتف عادي بحجم 5.8 بوصة عند طيه، قم بفتحه، وسيتحول الهاتف إلى جهاز لوحي مع شاشة كبيرة بحجم 7.6 بوصة، مما يتيح لك الوصول إلى جميع أنواع خيارات الإنتاجية التي لن تكون ممكنة ببساطة على تصميم الهاتف الذكي التقليدي.

ويستخدم الهاتف معالج الشركة Google Tensor G2، والذي يدعم ميزات Google AI مثل Live Translate، ويتمتع الجهاز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 10.8 ميجابكسل وعدسة مقربة.

ويتوفر هاتف موتورولا Google Pixel Fold مقابل سعر يبدأ من 1799 دولار (أي ما يعادل 55500 جنيه مصري).

أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

5. هاتف قابل للطي رائع: Xiaomi Mix Fold 3:

يتميز هذا الهاتف بتصميم رائع وأنيق ففي الجزء الخارجي من الهاتف، تحصل على شاشة AMOLED مقاس 6.56 بوصة، وبمجرد فتحه، ستحصل على شاشة 2K+، مقاس 8.03 بوصة، أكبر قليلا من معظم منافسيه.

ويأتي الهاتف مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ووحدة معالجة الرسوميات Adreno 740، ويحتوي على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير، ويتميز هاتف Mix Fold 3 بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل، وزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسات كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 3 مقابل سعر يبدأ من 1600 دولار (أي ما يعادل 49400 جنيه مصري).