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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج تامر كرم يعلن وفاة الطفل رابي في حادث سير

صدى البلد

أعلن المخرج تامر كرم، عن وفاة الطفل الفنان رابي أحمد ووالده في حادث سير بسيارته.

ونشر كرم، صورة للطفل رابي، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعي وفاة الفنان الطفل الملاك البرئ رابي أحمد ووالده أحمد المحترم الذين توفاهم الله في حادث سير".

وتابع: "ندعو الله العلي الكبير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء".

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وعلى جانب آخر احتفل المخرج المسرحي تامر كرم، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وشهد عقد قران تامر كرم، حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: هاني رمزي، رانيا فريد شوقي، إيهاب فهمي، مصطفى خاطر، أحمد فؤاد سليم، وآخرون

 

المخرج المسرحي تامر كرم الفنان عمرو عبد الجليل المخرج تامر كرم المخرج المسرحي

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