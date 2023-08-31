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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاركة ذوى الهمم في أنشطة مركز شباب ستاد دمياط

ذوى الهمم بدمياط
ذوى الهمم بدمياط

قام الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط،  بمتابعة مفاجئة لمركز شباب ستاد دمياط _ إدارة شباب دمياط ، وذلك  في إطار المتابعات  للهيئات الشبابية والرياضية  ، بناءا علي توجيهات السيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية .
وحرص وكيل الوزارة على   مشاركة أعضاء فريق ذوى الهمم بالمركز بعض أنشطتهم الرياضية.

وفي نفس الإطار قام دكتور وليد الشاذلي بمتابعة  اخر استعدادات مركز شباب ستاد دمياط لعقد الجمعية العمومية ومدى الالتزام بالاجراءات القانونية وإعلان أسماء من له حق حضور الجمعية العمومية .

وقد وجه مدير المديرية بتكثيف الأنشطة والبرامج لتقديم خدمة مميزة لأعضاء المركز .
رافق مدير المديرية خلال جولته بالمركز مدير إدارة الهيئات ، و مدير إدارة الشباب ، ومدير إدارة شباب دمياط

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو دكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

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