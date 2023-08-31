محمد نور يطرح أحدث أغنياته السهر للسهيرة

طرح النجم المصري محمد نور أحدث أعماله الغنائية لصيف ٢٠٢٣ بعنوان "السهر للسهيرة" حصرياً على اليوتيوب.

أغنية "السهر للسهيرة" عمل غنائي إيقاعي باللهجة المصرية، وتتناغم مع أجواء الصيف والسهر، وحملت روح الشباب والطاقة الإيجابية.

جاء النص الغنائي لأغنية "السهر للسهيرة" متجدد بمفرداته ومصطلحاته التي عكست أجواء السهر بأسلوب وصفي من السهل الممتنع.

صدرت أغنية "السهر للسهيرة" على طريقة الفيديو كليب ومن اخراج بتول عرفة، وعكس الكليب أجواء الأغنية حيث اللوحات الراقصة وأجواء السهر.

أغنية "السهر للسهيرة" من كلمات مصطفى حدوته والحان مصطفى حدوته ومحمد نور وتوزيع كولبكس وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.