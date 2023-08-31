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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. باريس في مجموعة الموت ومهمة سهلة لصاحب اللقب

صدى البلد

سُحبت اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

 

وتشهد نسخة الموسم الجديد غياب عدة فرق قوية على رأسها ليفربول، تشيلسي الإنجليزيين، بالإضافة لـ يوفنتوس الإيطالي.

 

وتُقام النسخة المقبلة بدون مشاركة 3 نجوم من كبار الكرة العالمية، ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

ونستعرض تباعًا قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاجن الدنماركي - جلطة سراي التركي

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنجليزي - أيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتينج براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - سالزبورج النمساوي - ريال سوسيداد الإسباني

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي - أتلتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتيك الاسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بورسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزيج الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانج بويز السويسري

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار دونستيك الأوكراني - رويال أنتويرب البلجيكي

دوري ابطال أوروبا

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