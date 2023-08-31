قرعة دوري أبطال أوروبا.. باريس في مجموعة الموت ومهمة سهلة لصاحب اللقب

سُحبت اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وتشهد نسخة الموسم الجديد غياب عدة فرق قوية على رأسها ليفربول، تشيلسي الإنجليزيين، بالإضافة لـ يوفنتوس الإيطالي.

وتُقام النسخة المقبلة بدون مشاركة 3 نجوم من كبار الكرة العالمية، ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

ونستعرض تباعًا قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاجن الدنماركي - جلطة سراي التركي

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنجليزي - أيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتينج براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - سالزبورج النمساوي - ريال سوسيداد الإسباني

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي - أتلتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتيك الاسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بورسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزيج الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانج بويز السويسري

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار دونستيك الأوكراني - رويال أنتويرب البلجيكي