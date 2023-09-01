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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم عدم حضور خطبة الجمعة

صدى البلد

أجاب الدكتور  مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد اليه مضمونة:" هل حضور خطبة الجمعة واجب على المصلي"؟.

ليرد “عاشور”، موضحا:" إن حضور خطبة الجمعة واجب على كل مصل، حيث إن الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في الصحيحين أنه قال ﷺ: "الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشًا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة".

وأضاف أن الملائكة يكتبون أسماء الحاضرين إلى الصلاة، منوها بأن خطبة الجمعة هي ذكر لله، والخطبة تعادل ركعتين من صلاة الظهر.

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حكم عدم حضور خطبة الجمعة ؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه اتفق جمهور الفقهاء على أن سماع الخطبتين –الأولى والثانية للجمعة- واجب، وذلك لأنهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وبناء على ذلك يكون الرد على هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة أو بمعنى آخر ما حكم ترك خطبة الجمعة بأن الصلاة تكون ناقصة لو لم يستمع المُصلي لخطبتي الجمعة، أما الأحناف فقالوا الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.

هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة أو بمعنى آخر ما حكم ترك خطبة الجمعة ، ففي سياقها نبه «وسام» أنه لابد من احترام شرع الله سبحانه وتعالى والمحافظة على ما كان يحافظ عليه الصالحون، مشيرًا إلى أن الشرع الحنيف جعل خطبة الجمعة من أجل الاستماع والإنصات جيدا لها للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم، كما أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن سماع الخطبتين واجبة لانهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وهنا تكون الصلاة ناقصة لو لم يسمعهما، أما الأحناف فقالوا إن الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.

هل يجوز عدم حضور خطبة الجمعة حكم عدم حضور خطبة الجمعة

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