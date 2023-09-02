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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

صدى البلد

تمكن موال العدل فوق الجميع  للمطربة بدرية السيد من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، بعد أن أذيع ضمن حلقات مسلسل “سفاح الجيزة”.

سفاح الجيزة يعيد بدرية السيد لـ الأعلى مشاهدة في مصر

100 ألف مشاهدة

وعلي الرغم من مرور سنوات طويلة من طرح “موال العدل فوق الجميع” بصوت بدرية السيد، إلا أن طرحه في الحلقات جعله يتواجد ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر عبر موقع “يوتيوب”، وحقق ما يقرب من 100 ألف مشاهدة في غضون ساعات قليلة.

معلومات عن بدارة أو بدرية السيد 

الفنانة الشعبية بدرية السيد أو بدارة كما كان يلقبها جمهورها فى الإسكندرية من مواليد الثلاثينيات، وتوفيت عام 1989.

ولمعرفة المزيد حول المطربة بدرية السيد.. تابع الفيديو جراف التالي:

موال العدل فوق الجميع بدرية السيد لفيديوهات الأعلى مشاهدة في مص مسلسل سفاح الجيزة 100 الف مشاهدة

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