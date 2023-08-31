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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يستغل معسكر الأهلي بالنمسا في تجربة اللاعبين بخط الهجوم

كولر
كولر

قال أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، يستغل لمعسكر النمسا في تجربة اللاعبين بخط الهجوم. 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك: "مصدر داخل الأهلي: كولر يسعى لاستغلال معسكر النمسا في تجربة بعض اللاعبين في خط الهجوم تحسبا لتعثر صفقة المهاجم الجديد".

 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفنيبقيادة مارسيل كولر إقامة «تراي ماتش» بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت النمسا «الخامسةبتوقيت القاهرة».
 

وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث تناول اللاعبون  وجبة الإفطار فيتمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا «العاشرة بتوقيت القاهرة».
 

وبعدها خاض اللاعبون المران الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة» ثم عادو اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا«الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

أحمد حسن الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس خط الهجوم نادي الأهلي معسكر النمسا مارسيل كولر ا

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