البنك الزراعي: ندعم مبادرات المسئولية المجتمعية

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك يدعم مبادرات المسئولية المجتمعية، ويفتتح فروع رواد النيل لخدمة رواد الأعمال.

وأضاف علاء فاروق خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "اي تى سى"، أن البنك يسعى لمساعدة عملائة عبر عددا من الإجراءات التى تساعدهم على عمل قيمة مضافة لحاصلاتهم الزراعية والحيوانية.

شراكات مع القطاع الخاص

وأوضح علاء فاروق، أن البنك لا يمانع فى عقد أى شراكات مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بهدف التنمية لكن بشرط أن تكون الإدارة جيدة.

وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إلى أن البنك الزراعى يضم قطاع استثمار معنى بعقد الشراكات مع القطاع الخاص، معقبا: "لو فيه اقتراح شراكة ما، قطاع الاستثمار لازم يدرسها الأول".