رجالة ملهمش أمان..بلوجر يسخر من طلاق احمد سعد لزوجته..ماذا حدث ؟

نشر البلوجر معاذ ياسين مقطع فيديو ساخر حصد أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اعتبره البعض موجه بطريقة مباشرة للفنان احمد سعد بعد إعلان انفصاله عن زوجته.

وغنى معاذ في المقطع القصير اغنية احمد سعد ولكن بكلمات مختلفة قال فيها “يا جمالو، شوفوا اللي طلق مالو، ساب مراتو وعيالو، رجالة ملهومش امان”

ويشتهر معاذ ياسين بتقليد اصوات المطربين في اغانيهم بطريقة تجذب أنظار متابعي مواقع التواصل حتى أن بعضهم وصفه أنه يمتلك صوت عالمي.

وانهالت التعليقات الساخرة على مقطع الفيديو الذي أعاد نشره أكثر من ٣ آلاف شخص خلال أقل من يوم.

خراب بيتنا وتدمير اسرتنا

ومنذ يومين كانت علياء بسيوني قد فاجأت الجميع حيث أعلنت طلاقها من الفنان احمد سعد عبر ستوري على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام قائلة “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي انا ابتديته ومكنتش حابة أنه ينتهي”.